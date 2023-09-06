Чемпион ОИ из РФ обвинил МОК в издевательстве над россиянами, когда те 'бьются за будущее страны' в Украине

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил возмущение из-за условий допуска российских спортсменов к Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе. Обладатель Кубка Стэнли также назвал издевательством отстранение всех атлетов в командных соревнованиях, а так же тех, кто поддерживает войну в Украине или имеет отношение к вооруженным силам и другим государственным структурам страны-агрессорки.

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Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому изданию "КП Спорт". По словам бывшего хоккеиста, российские спортсмены не имеют права соглашаться на поездку в Париж в будущем году без национальных флага и гимна, "когда наши ребята бьются за этот флаг, за этот гимн, за будущее страны", имея в виду преступную войну, которую Россия развязала против Украины.

"Многие виды спорта уже не успеют даже отобраться на Игры-2024 в Париж. А другим какие-то немыслимые условия ставят – допустим, говорят, но по одному спортсмену. Издевательство. Больше всего в этой теме страдают сами спортсмены, но ехать сегодня без флага и гимна, когда наши ребята бьются за этот флаг, за этот гимн, за будущее страны… Такое решение спортсмену принять непросто. Всякие люди бывают. Для многих понятная история, что происходит", – сказал Фетисов.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с критикой Украины объявил об условиях допуска России на ОИ-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Азиатских играх-2023, которые атлеты собирались использовать для квалификации на ОИ-2024.

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