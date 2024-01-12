'Загубленные жизни украинцев': легенда мирового спорта заявил о 'полном провале' борьбы c РФ

Олимпийский чемпион Доминик Гашек жестко раскритиковал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за разрешение российским спортсменам спокойно выступать в чемпионате, несмотря на агрессию РФ в отношении Украины. Бывший вратарь сборной Чехии, "Баффало Сейбрз" и "Детройт Ред Уингс" назвал полным провалом это решение руководства НХЛ.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли подчеркнул. что разрешая россиянам выступать, НХЛ рекламирует военные преступления РФ в отношении Украины и несет ответственность за жертвы агрессии.

"Да, мы не трогаем российских хоккеистов, потому что они наемные работники и ничего не решают... Это полный провал НХЛ, которая позволяет гражданам России публично выступать (играть) и, таким образом, рекламировать войну и преступления. НХЛ несет ответственность за загубленные жизни украинцев (и россиян) и должна заплатить за это", – отметил Гашек.

Ранее он заявил, что не россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. За это на чеха с оскорблениями набросился почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.

Отметим, что Гашек постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

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