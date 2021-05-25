Сборную Беларуси по хоккею в Латвии предложили взять в заложники

Латвийский парламентарий Айгарс Бикше предложил сборную Беларуси по хоккею взять в заложники в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею. На своей странице в Facebook Бикше высказал мнение, что белорусских спортсменов–"любимцев террориста" нужно удерживать в Латвии до тех пор, пока официальный Минск не освободит всех политзаключенных.

По мнению депутата парламента Латвии, ответ Лукашенко за инцидент с задержанием журналиста NEXTA Романа Протасевича должен быть "масштабным и очень болезненным".

"Угон самолета белорусским режимом– это окончательный сигнал о полном безразличии к правам человека, международным отношениям – демонстрация абсолютной и грубой силы. Тем, кто надеется на перемены в Беларуси и может стать их участником, посылается четкий сигнал: мы будем преследовать вас повсюду, и ваши сторонники на Западе не смогут защитить вас! Это сигнал тем, кто все еще борется за свои права и возможность жить в свободной стране", – заявил политик.

Бикше уверен, что Европейский Союз получил пощечину

"Это унизительный сигнал о том, что мы не можем защитить людей, которые доверяют себя закону Европейского Союза и защите, которую он гарантирует. Мы можем поменять флаги, поставить цветы, заморозить деньги сторонникам режима, но это не изменит хода событий и не вселит надежду белорусам. Они никогда не узнают о наших усилиях, потому что в стране остались только провластные СМИ, а интернет часто отключают", – отметил парламентарий.

Ранее экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров с сарказмом дал совет самопровозглашенному лидеру Беларуси Александру Лукашенко, как выйти "сухим" из международного скандала с перехватом самолета Ryаnair.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Литовской федерации футбола Эдгарас Станкевичюс заявил, что и молодежная и национальная сборные Литвы не поедут на товарищеские матчи в Беларусь, чтобы "не рисковать футболистами".