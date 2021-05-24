Чтобы избежать последствий, Лукашенко нужно было сбить самолет, как войска Путина рейс MH17, – Каспаров

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров с сарказмом дал совет самопровозглашенному лидеру Беларуси Александру Лукашенко, как выйти "сухим" из международного скандала с перехватом самолета Ryаnair и задержанием журналиста NEXTA Романом Протасевичем. Легендарный гроссмейстер привел в качестве примера трагедию со сбитым Boeing над Донбассом.

По мнению Каспарова, Путин, отдавший приказ о расстреле гражданского самолета, до сих пор никак не наказан.

"Если Лукашенко хотел избежать последствий, ему следовало просто сбить самолет. Войска Путина убили 298 человек на рейсе MH17, а его ждут "Северный поток-2" и саммит Байдена", – написал Каспаров в Twitter.

Напомним, что 17 июля 2014 года авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, но в районе села Грабово Донецкой области был поражен ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук".

Международное расследование установило, что ЗРК стрелял с территории так называемой ДНР.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Литовской федерации футбола Эдгарас Станкевичюс заявил, что и молодежная и национальная сборные Литвы не поедут на товарищеские матчи в Беларусь, чтобы "не рисковать футболистами".