Сборная Литвы отказалась ехать на матч в Беларусь, чтобы "не рисковать футболистами"

Генеральный секретарь Литовской федерации футбола Эдгарас Станкевичюс заявил, что и молодежная и национальная сборные Литвы не поедут на товарищеские матчи в Беларусь. Игра "молодежки" должна была состояться 8 июня на поле тренировочного центра Белорусской федерация футбола. Встреча главной команды была запланирована на 16 ноября.

В качестве причины отказа, Станкевичюс назвал инцидент с журналистом NEXTA Романом Протасевичем, самолет с которым заставили сесть в Минске.

"В нынешней ситуации национальная и молодежная сборные не будут принимать участие в матчах. Это было бы слишком рискованно, мы не хотим рисковать игроками, их семьями. Планируется не приезжать на этот матч", – цитирует Станкевичюса в Twitter Ассоциация футболистов Литвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая флаг Республики Беларусь был заменен на оппозиционный бело-красно-белый на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который в эти дни проходит в Риге. Мероприятие прошло в Риге около гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija.