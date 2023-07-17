'Либо выберешься, либо утонешь': вратарь сборной России описал службу в армии РФ

Вратарь московского ЦСКА Иван Федотов, из-за которого вспыхнул громкий скандал в мировом хоккее, признался, что в буквальном смысле считал дни до момента, когда сможет демобилизоваться из российской армии. 26-летний вице-чемпион Олимпиады-2022 в июля прошлого года был насильно призван на военную службу.

Видео дня

В интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" Федотов ярко описал свое пребывание в армии страны-агрессора. В частности, по его словам, службу в ВС РФ можно охарактеризовать словами "ты либо выберешься, либо утонешь", добавив, что "отдал долг родине".

"Все военнообязанные граждане в стране должны отдать долг родине. Можно долго дискутировать, но закон есть закон. Его надо соблюдать. Каждый в той или иной мере долг родине отдает. Что может испытывать человек, который играл в хоккей и тут ходит по плацу и марширует? Ничего. Считает день за днем. Зачеркиваешь дни в календаре. Никаких эмоций. Ждешь и надеешься, что рано или поздно это закончится. Ты либо выберешься, либо утонешь", – сказал Федотов.

Предполагается, что Федотова специально отправили в армию РФ, чтобы он не перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерс". Спортсмен подписал контракт с северо-американцами, однако ЦСКА заключил параллельное соглашение с Иваном.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадский нападающий Брендан Лайпсик "написал письмо Путину", чтобы получить гражданство России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!