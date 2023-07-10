Россия спровоцировала громкий скандал в мировом хоккее, наплевав на правила

Московский ЦСКА и Континентальная хоккейная лига (КХЛ), которая проводится Россией, стали катализаторами скандала и конфликта с Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Армейцы объявили о подписании контракта с вратарем Иваном Федотовым, который имеет действующий договор с "Филадельфией Флайерс".

Видео дня

По данным издания "Спорт-Экспресс", КХЛ зарегистрировала переход Федотова без консультаций с Международной федерацией хоккея (IIHF), что противоречит всем правилам. При этом без получения трансферной карты от IIHF игрок не может быть допущен к участию в чемпионате.

В свою очередь заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС отметил, что лига проинформировала российскую сторону о соглашении вратаря сборной РФ с "Флайерс". "В той мере, в какой он играет в КХЛ, это будет нарушением его действующего контракта в НХЛ. О том, что контракт Федотова с "Филадельфией" был продлен, мы проинформировали КХЛ", – сказал функционер.

Отметим, что между КХЛ и НХЛ до полномасштабного вторжения России в Украину действовал меморандум о взаимоуважении. После начало войны он был приостановлен, однако договоренности продолжали действовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов набросился с критикой на друга Украины Доминика Гашека, потребовав у легендарного чешского вратаря вернуть деньги, который он заработал во время выступлений в КХЛ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и в Viber. Не ведитесь на фейки!