Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил уверенность в том, что в мировом спорте "все рухнуло" без страны-агрессорки. Главный тренер санкт-петербургского СКА отметил, что РФ спонсировала многие международные федерации, которым теперь якобы грозит банкротство.

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Об этом племянник одного из близких друзей диктатора Владимира Путина заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По его словам, Россия якобы сделает все для того, чтобы Международная федерация хоккея (IIHF) сохранила свою структуру и операционную деятельность.

"А без нас они не могут! У них все рухнуло. У нас много болельщиков на трибунах, у нас есть партнеры. А у них нет болельщиков и партнеров. Экономическая модель устремилась вниз. Пройдет еще какое-то время, и они просто обанкротятся. Это будет плохо для всего мирового хоккея. Мы не должны этого допускать", – сказал Ротенберг.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов со словами "они не разбираются" отреагировал на призыв Украины запретить россиянам въезд в другие страны на международные турниры.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпиона Михаил Мамиашвили со словами о "высшей расе" потребовал допустить российских спортсменов к чемпионату мира-2023 по борьбе без дополнительных условий.

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