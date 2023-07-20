Известный московский клуб помог террористам, воюющим в Украине, и подтвердил свое 'участие в геноциде'

Московский хоккейный клуб ЦСКА помогает террористическому батальону "Эспаньола". Военное подразделение, сформированное из фанатов различных клубов РФ, незаконно вторглось на территорию Украины и убивает жителей нашей страны. И вот в знак поддержки и солидарности российских военных преступников, клуб подарил им микроавтобус.

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"Надпись на автомобиле гласит: "Наша цель – победа". Сейчас батальон выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции", – сообщается на сайте "армейской" команды.

Террористы из "Эспаньола" в ответ поблагодарили президента ЦСКА Игоря Есмантовича и весь коллектив клуба: "Парни, мы очень рады, что вы о нас помните. С вашей помощью мы будем приближать победу! Также хотим поздравить с завоеванием Кубка Гагарина. ЦСКА всегда будет первым!".

"У России нет понятия "спорт вне политики". Российский спорт активно участвует в геноциде украинцев. Террористов следует изолировать от международного спорта", – отреагировал на действия руководства ЦСКА известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

Но одно дело передавать автобусы и совсем другое – рисковать своей жизнью на фронте. Так, в России титулованного хоккеиста арестовали за уклонение от мобилизации. Многократного обладателя титула лучшего бомбардира молодежных хоккейных турниров в РФ Владислава Григорьева задержали в Москве, где он проживал, скрываясь от правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова вспыхнул громкий скандал в мировом хоккее.

26-летний вице-чемпион Олимпиады-2022 в июля прошлого года был насильно призван на военную службу.

В своем недавнем интервью Федотов признался, что в буквальном смысле считал дни до момента, когда сможет демобилизоваться из российской армии.

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