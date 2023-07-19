В России титулованного хоккеиста арестовали за уклонение от мобилизации. Ему светит 10 лет тюрьмы

Многократного обладателя титула лучшего бомбардира молодежных хоккейных турниров в России Владислава Григорьева арестовали в Москве за уклонение от армии. 20-летний экс-хоккеист пермского "Молота" был задержан возле одной из башен "Москва-Сити", где он проживал, скрываясь от правоохранительных органов, сообщают пропагандисты ИА Регнум.

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Григорьев обвиняется по статье ч. 5 ст. 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящий момент Григорьев находится под подпиской о невыезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова вспыхнул громкий скандал в мировом хоккее.

26-летний вице-чемпион Олимпиады-2022 в июля прошлого года был насильно призван на военную службу.

В своем недавнем интервью Федотов признался, что в буквальном смысле считал дни до момента, когда сможет демобилизоваться из российской армии.

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