'Предательство Украины'. Легенда мирового спорта сделал заявление о поступке ЕС и США

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек не смог сдержать эмоций после событий 18 февраля, когда в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча представителей России и США. Переговоры проходили с участием делегаций обеих стран, а также саудовских чиновников, но без участия Украины.

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60-летний Гашек уверен, что ни ЕС, ни США, ни кто-либо другой не имеют ни малейшего права вести переговоры с Россией от имени Украины (и даже предлагать ей что-либо), если Украина не дала на это разрешение.

"Подобные действия я считаю предательством по отношению к Украине, которая рискует жизнями, защищая себя и Европу от российского империалистического врага. Поскольку речь идет и о защите нашей страны (которая после Украины и возможного последующего российского нападения на Польшу или Словакию оказалась бы следующей под ударом), я рассматриваю такие действия и как предательство Чехии", – написал Гашек в соцсети Х.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ писали, что события в Саудовской Аравии должны стать подготовительным этапом перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина, а также еще одним шагом к якобы улучшению отношений между странами.

Ранее Гашек гневно высказался в адрес американского предпринимателя Илона Маска после того, как тот нелепо высмеял президента Украины Владимира Зеленского и всю нашу страну. Олимпийский чемпион Нагано-98 отметил, что глава компании Space X откровенно подыгрывает российским агрессорам.

Отметим, что чешский экс-вратарь постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом прошлого года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

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