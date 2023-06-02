'Полтора землекопа': экс-тренер сборной России унизил Латвию и Украину, 'которую громят'

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал случайностью исторический успех латвийских хоккеистов на чемпионат мира-2023. Победитель молодежного первенства планеты-2002 утверждает, что тому, что балтийцы добыли бронзовые медали, якобы сильно способствовало отсутствие команд из стран-агрессорок.

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Об этом Плющев заявил в интервью порталу Russia-Hockey.ru. Он добавил, что задача сборной Латвии – сохранение прописки в элитном дивизионе, хотя эта команда ни разу в своей истории не вылетала из него. Кроме того, россиянин отметился ложью об украинских хоккеистах.

"Это случайность, результат достигнут в домашних стенах и в отсутствие сборных России и Беларуси. Считаю, Латвия – калиф на час. У латвийского хоккея был какой-то фундамент в лице рижского "Динамо", клуба МХЛ и игроков, выступавших в ведущих клубах КХЛ. Теперь все это исчезло, молодежь будет мыкаться по скандинавским низшим лигам, ветераны уйдут на пенсию, а в НХЛ там полтора землекопа. Отныне задача Латвии – удержаться в элите. Пример Украины, которую громят даже в третьем дивизионе, должен охладить бронзовый пыл латышей", – сказал Плющев.

Отметим, что наша команда на прошедшем чемпионате мира в Дивизионе 1А заняла второе место, став самой результативной командой турнира.

Ранее бывший тренер сборной Украины по хоккею из России Андрей Назаров назвал "бронзу" Латвии на ЧМ-2023 в "большей степени заслугой" РФ. В свою очередь олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал ЧМ-2023 первенством двора в отсутствии России, а также оскорбительно высказался о Латвии. А легенда хоккея Вячеслав Фетисов считает преступниками россиян, которые обсуждают ЧМ-2023.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионом мира-2023 стала сборная Канады, которая в финальном матче переиграла еще одну сенсацию нынешнего мундиаля – Германию (5:2). Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов со словами "им недолго осталось" отреагировал на победу североамериканцев. А олимпийский чемпион Андрей Коваленко возмутился показом матчей турнира в стране-агрессоре и предложил воровать трансляции.

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