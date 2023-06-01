Чемпион РФ по хоккею назвал 'бронзу' Латвии на ЧМ-2023 в 'большей степени заслугой' России

Бывший тренер сборной Украины по хоккею Андрей Назаров объяснил историческую бронзовую медаль латвийцев на ЧМ-2023 тем, что они якобы всему научились у россиян. Уроженец Челябинска с пафосом отметил, что многие игроки и тренеры балтийской сборной долго выступали в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), которая была создана РФ.

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Об этом Назаров заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Чемпион России 1993 года в составе московского "Динамо" в лучших традициях российской пропаганды напомнил о школе хоккея СССР и РФ, которая воспитала будущих призеров мирового первенства.

"Конечно, первые в истории чемпионатов мира медали сборной Латвии – это большой успех для страны. Но давайте не будем забывать, чья это в большей степени заслуга. Заслуга КХЛ в развитии латвийской тренерской школы и латвийских игроков очевидна. Большинство из них сидели в России на жирных контрактах, и порой незаслуженно, работали в российских командах, черпали опыт и навыки, которые затем переносили на латвийскую сборную. По сути, здесь латвийцы и научились как следует играть в хоккей, а кто-то обучался тренерскому ремеслу. И это происходило десятилетиями", – сказал Назаров.

Ранее он заявлял, что Россию отстранили от чемпионата мира по хоккею, потому что "организаторы нас просто испугались, побоялись, что мы станем чемпионами" (РФ в последний раз выигрывала первенство в 2014 году – ред.). В свою очередь олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал ЧМ-2023 первенством двора в отсутствии России, а также оскорбительно высказался о Латвии. А легенда хоккея Вячеслав Фетисов считает преступниками россиян, которые обсуждают ЧМ-2023.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионом мира-2023 стала сборная Канады, которая в финальном матче переиграла еще одну сенсацию нынешнего мундиаля – Германию (5:2). Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов со словами "им недолго осталось" отреагировал на победу североамериканцев. А олимпийский чемпион Андрей Коваленко возмутился показом матчей турнира в стране-агрессорке и предложил воровать трансляции.

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