Чемпион ОИ из РФ призвал воровать у Запада и заявил, что против России 'идет война без правил'

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко выразил возмущение из-за показа матчей чемпионата мира по хоккею-2023 на российском телевидение. Он раскритиковал тот факт, что "Матч ТВ" выкупил права на трансляции, предложив в ответ просто их воровать.

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Об этом бывший депутат Государственной думы заявил в комментарии порталу Russia-hockey.ru. Бывший хоккеист сборной России назвал официальный показ матчей ЧМ "финансированием санкций против себя" и добавил, что против страны-агрессорки якобы "идет война без правил".

"Большая ошибка со стороны ТВ платить за телетрансляции турнира, на который нас не допускают. Ведь тем самым мы, пусть и косвенно, но финансируем санкции против себя. Бред! Другое дело, что чем больше на ТВ спорта и особенно хоккея, тем лучше для страны, для здоровья народа. Поэтому, на мой взгляд, тут нужно было поступить грамотнее – чемпионат показывать, но права не покупать. В современных условиях, когда против нас идет война без правил, так поступать можно – если тебя бьют по одной щеке, нет смысла подставлять другую", – сказал Коваленко.

Ранее олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал ЧМ-2023 первенством двора в отсутствии России, а также оскорбительно высказался о Латвии. А легенда хоккея Вячеслав Фетисов считает преступниками россиян, которые обсуждают ЧМ-2023.

Во время турнира пропагандистский телеканал России "Матч ТВ" прекратил показ матчей Латвии. Причиной этого стало поведение латвийских болельщиков, растянувших на матче со сборной Канады баннер с украинским флагом и надписью "Слава Украине! Героям слава!"

Также OBOZREVATEL сообщал, что чемпионом мира – 2023 стала сборная Канады, которая в финальном матче переиграла еще одну сенсацию нынешнего мундиаля – Германию (5:2). Для "кленовых листьев" это 28-й триумф на мундиалях. Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов со словами "им недолго осталось" отреагировал на победу североамериканцев.

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