'Подлость. Там все прогнило'. Унижение России в Риге вызвало истерику у двукратного олимпийского чемпиона

Российский двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников закатил фирменную истерику после того, как в Риге организаторы чемпионата мира 2023 года по хоккею запретили болельщикам приносить на трибуны "Arena Riga" флаги Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом национальная символика Украины приравнена к статусу хозяйки мирового первенства – Латвии.

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"Подлость – она и есть подлость. Правильно говорят, что нам нужно выходить из этой организации, ИИХФ. В международной федерации давно уже перебарщивают. Там давно уже все не прогнило, а сгнило", – заявил Кожевников в эфире "Матч ТВ".

Российские болельщики высмеяли такой пассаж своего титулованного соотечественника.

"Правильно! Нужно играть с белорусами до посинения", – стебутся фанаты.

Также пользователи с сарказмом напоминают Кожевникову, что после недавних поездок спортивных чиновников РФ в Африку, необходимость выступать в элите мирового хоккея отпадет.

"Вчера же министр спорта подписал бумагу с министром из Того. Вот уже считай - Россия, Беларусь, Того, Северная Корея, Иран. Можно свой чемпионат мира делать. Как раз сам Кожевников еще сможет выступить, даже в самом пьяном виде", – отмечают любители спорта из РФ.

ЧМ-2023 по хоккею пройдет с 12 по 28 мая в финском Тампере и столице Латвии. В Риге состоятся матчи группового этапа, где сыграют Канада, Чехия, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан и Словения, а также два четвертьфинала.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко выдал "классику" российской пропаганды о зависти остальных стран к РФ и был высмеян в сети. А Международная федерация хоккея поставила точку в возвращении России на ЧМ.

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