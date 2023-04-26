'В этой новости ужасно все'. Россия 'наказала Запад', вызвав истерику у своих болельщиков

Министерство спорта России подписало меморандум о взаимопонимании в области спорта с Того (государство в Западной Африке). Эта новость вызвало настоящую истерику у российских болельщиков.

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На официальном сайте Минспорта РФ глава ведомства Олег Матыцин пафосно заявил, что это стало первым в истории визитом российской делегации в эту страну.

"Россия еще со времен Советского Союза оказывала содействие Тоголезской Республике в подготовке тренерских кадров и спортивных команд по футболу. Мы готовы возобновить эту практику и по другим видам спорта, например, по гандболу", - сказал Матыцин на встрече с министром спорта и досуга Тоголезской Республики Лиди Бесси Камой.

Фанаты из РФ с иронией интересуются, это рывок для их страны или прорыв.

"В этой новости ужасно все", "Наказали запад", "Красавцы, заткнули рот тем завистникам, которые кричат, что Минспорта ничего не делает год", "Биатлонисты из Того прекрасно разбавят унылую беготню наших и белорусов на этапах Кубка очередной букмекерской конторы" - стебутся юзеры.

Любители спорта из России возмущены тем, что вместо поддержки родных спортсменов, чиновники пускают пыль в глаза мнимыми успехами.

"На своих опять забили...мысли все о Того...тьфу...Во сколько нашему народу обойдется эта затея?" - отмечают россияне.

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