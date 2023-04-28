'Одурели': чемпион ОИ из РФ закатил истерику и обвинил международную федерацию в ненависти к России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров взбесился из-за решения организаторов чемпионата мира по хоккею 2023 года запретить использование болельщиками флагов России и Беларуси. Бывший спортсмен в отместку заявил, что не будет следить за играми первенства планеты в Риге и Тампере.

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Об этом Майоров заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Он обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в дискриминации всего российского, а также выразил уверенность в том, что чемпионат не вызовет интереса у поклонников самого быстрого вида спорта.

"Во-первых, зачем запрещать, если нас там не будет? Это глупость какая-то, дурь полная, которую творит IIHF во главе с Тардифом. Мы же там не играем. Не мы, не белорусы. Это люди уже одурели от ненависти, я имею в виду IIHF, от ненависти к России. Как бы ей еще насолить! А с какой стати вдруг российские флаги появятся на чемпионате мира, если мы там не играем. Я абсолютно уверен, что там и ни одного болельщика не будет нашего. Я в прошлом году за чемпионатом мира не следил, а в этом году тоже не собираюсь. Нас там нет, и что я буду там смотреть", – сказал Майоров.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников закатил истерику из-за запрета флага РФ на ЧМ-2023 и назвал это подлостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко выдал "классику" российской пропаганды о зависти остальных стран к РФ и был высмеян в сети. А IIHF поставила точку в возвращении России на ЧМ.

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