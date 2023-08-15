'Ненавидят Россию за ее многочисленные победы': в РФ назвали 'истинную причину' дисквалификации вратаря сборной

Олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал Международную федерацию хоккея (IIHF) ее главу Люка Тардифа после дисквалификации вратаря сборной России Ивана Федотова. Представителя РФ возмутило, что вице-чемпиона Игры-2020 в Токио и его нынешний клуб московский ЦСКА наказали за нарушение контрактных обязательств перед "Филадельфией Флайерс".

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Об этом Кожевников заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу Russia Todаy. Победитель ОИ-84 и ОИ-88 обвинили IIHF и Тардифа в том, что они несамостоятельны в своих решениях, а также с пафосом добавил, что многие страны мстят России за ее "многочисленные победы".

"Это беспредел чистой воды. Глава IIHF Люк Тардиф под давлением выписал дисквалификацию. Он в принципе постоянно принимает какие-то странные решения. Проституция. Увы, француз – не самостоятельная фигура и консультируется с вышестоящим начальством. А шведы и финны ненавидят Россию за ее многочисленные победы и не упускают возможности ставить палки в колеса. Речь идет о политическом давлении. Они постоянно будут творить такие подлости", – сказал Кожевников.

Отметим, что Федотов был дисквалифицирован за то, что подписал контракт с московским ЦСКА, имея действующее соглашение с "Филадельфией", с которой вратарь сборной России договорился о переходе в мае 2022 года. Уже в следующем месяце хоккеист был задержан и насильно призван в российскую армию.

Предполагается, что спортсмен специально отправили в ВС РФ, чтобы он не перешел в клуб НХЛ. В это же время московский ЦСКА заключил параллельное соглашение с Иваном.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за дисквалификации Ивана Федотов, призвав "засунуть в одно место" решение IIHF. А тренер Геннадий Курдин пожаловался, что IIHF не считает россиян за людей.

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