На войне с Россией погиб чемпион Универсиады и вице-чемпион Украины по хоккею

Чемпион Универсиады-1999 по хоккею Денис Пашинский погиб 27 января, выполняя задание на донецком направлении, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины. Бойцу 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины имени генерал-полковника Геннадия Воробьева было 45 лет.

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Денис был мобилизован летом 2022 года и с тех пор выполнял боевые задания по разным направлениям. На минувшей неделе Денис с побратимами близ поселка Нью-Йорк (Бахмутовский район) попал под минометный огонь и был завален в блиндаже. Бойца эвакуировали в одну из больниц Днепра, где за его жизнь до последнего боролись медики.

Денис родился 28 апреля 1978 в Киеве. Был воспитанником школы "Льдинки", за которую в качестве голкипера выступал уже и во взрослом хоккее, когда команда выступала в Восточноевропейской хоккейной лиге 1996/1997 1999/2000 годов. В сезоне-2001/2002 Пашинский выступал за "Донбасс", в 2003/2004-м – за "Сокол".

С "Донбассом" Денис выиграл "бронзу", а с "Киевом" – "серебро" чемпионата Украины.

Похоронят Дениса в Белой Церкви рядом с мамой. О времени и дате похорон будет сообщено позже.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне с российскими оккупантами погибли уже шесть украинских хоккеистов: 26-летний воспитанник киевской ДЮСШ "Льдинка" Ярослав Гаркавко, 19-летний Александр Колонюк, 42-летний чемпион Украины-2007 Александр Хмель., 21-летний Владислав Лихошва и 24-летний Макар Ерофеев.

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