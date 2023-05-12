В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб чемпион Украины по хоккею

Во время выполнения боевого задания на бахмутском направлении погиб бывший хоккеист юношеской, молодежной и студенческой сборных Украины Александр Хмель. Экс-нападающему киевского "Сокола" было 42 года.

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Об этом на своем официальном сайте информирует Федерация хоккея Украины. Известно, что с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов Александр отправился на войну. Сначала он защищал столицу в отряде киевской территориальной обороны, а затем в статусе военнослужащего Вооруженных сил Украины выполнял боевые задания в горячих точках.

"Я попросил, чтобы меня направили в Киев защищать родной город, к которому уже приблизился враг. Несколько занятий хватило, чтобы я вспомнил и возобновил навыки обращения с оружием, а "физика" у меня всегда на уровне", – рассказывал экс-хоккеист в марте минувшего года.

Уроженец Броваров за время своей карьеры выступал за киевские "Сокол", "Льдинку", "Киев", "Днепровских Волков", столичный АТЭК, "Беркут", "Компаньон", "Подол", "Галицких Львов" и киевских "Генералов" из Киева.

В 2007-м Хмель стал чемпионом Украины в составе АТЭКа, а в 2005-м завоевал "серебро" национального чемпионата с "Днепровскими Волками".

В 1998-м Хмель представлял Украину на юношеском чемпионате мира (6 матчей, 2 гола), а в 2000-м – на молодежном чемпионате мира (7 матчей, 1 гол+1 пас). Через пять лет Александр в рядах студенческой сборной Украины выступал на Всемирной универсиаде (6 матчей, 2+3).

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый.

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