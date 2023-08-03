На войне с российскими оккупантами погиб украинский хоккеист

Бывший хоккеист киевского "Автомобилиста" Владислав Лихошва погиб в бою под Бахмутом. Трагедия случилась еще 15 июля, однако об этом Федерация хоккея Украины написала лишь 3 августа.

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Владислав родился в селе Михайловка-Рубежовка Бучанского района Киевской области, учился в Дмитровке Бучанского района. С ранних лет занимался хоккеем. После окончания школы отслужил срочную службу, а после начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, где служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Похоронили молодого воина 22 июля на Алее славы в Ирпене.

Владислав Лихошва стал четвертым украинским хоккеистом, жизнь которого отняла война. Ранее в боях с российскими оккупантами погибли 26-летний воспитанник киевской ДЮСШ "Льдинка" Ярослав Гаркавко, 19-летний Александр Колонюк и 42-летний чемпион Украины-2007 Александр Хмель.

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