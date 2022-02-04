Матч женского хоккейного турнира на ОИ-2022 пришлось возобновить после окончания. Видео нестандартной ситуации

Поединок 1-го тура группового этапа женского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине между Финляндией и США ознаменовался неожиданной развязкой. Судьи не увидели гол по ходу матча и им пришлось возобновить завершенный поединок.

На 58-й минуте Сусанна Тапани в упор бросала по воротам американки Мэдди Руни. Шайба от штанги влетела в ворота, но от видеокамеры вылетела назад в поле. Рефери не успели зафиксировать взятие ворот и встреча продолжилась.

Видео дня

После финальной сирены сборная США высыпала на лед праздновать победу, но рефери попросили их вернуться назад.

После просмотра видеоповтора было принято решение гол засчитать и продолжить игру. Команды сыграли еще более двух минут, при этом счет больше не изменился - 2:5 в пользу "звездно-полосатых".

Напомним, что официальная церемония открытия Игр пройдет 4 февраля. Уже появилось расписание трансляций. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Канады по хоккею с разгрома начала женский турнир Олимпиады. ​

Этот результат стал самым крупным на Олимпиадах за последние 12 лет.

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