Матч женского хоккейного турнира на ОИ-2022 пришлось возобновить после окончания. Видео нестандартной ситуации

Максим Иншаков
Хоккей
2 минуты
954
Шайбу Сусанну Тапани сперва не засчитали

Поединок 1-го тура группового этапа женского хоккейного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине между Финляндией и США ознаменовался неожиданной развязкой. Судьи не увидели гол по ходу матча и им пришлось возобновить завершенный поединок.

Рефери не увидели гол

На 58-й минуте Сусанна Тапани в упор бросала по воротам американки Мэдди Руни. Шайба от штанги влетела в ворота, но от видеокамеры вылетела назад в поле. Рефери не успели зафиксировать взятие ворот и встреча продолжилась.

Видео дня
Сусанна Тапани

После финальной сирены сборная США высыпала на лед праздновать победу, но рефери попросили их вернуться назад.

Матч пришлось возобновить

После просмотра видеоповтора было принято решение гол засчитать и продолжить игру. Команды сыграли еще более двух минут, при этом счет больше не изменился - 2:5 в пользу "звездно-полосатых".

Напомним, что официальная церемония открытия Игр пройдет 4 февраля. Уже появилось расписание трансляций. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Трансляция церемонии открытия начнется в 14:00

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Канады по хоккею с разгрома начала женский турнир Олимпиады. ​

Канадки успешно начали турнир.

Этот результат стал самым крупным на Олимпиадах за последние 12 лет.

Призыв к вакцинации.

Олимпиада-2022