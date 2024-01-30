Легенда мирового спорта выступил против России, 'рекламирующей войну, преступления и геноцид'

Легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек выступил с резкой позицией по участию России в иностранных спортивных турнирах. Олимпийский чемпион Нагано-98 призвал все цивилизованные страны прекратить поддерживать РФ на международной арене.

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"Каждая страна мира без исключения использует своих знаменитых и успешных граждан (например, спортсменов) для рекламы (или продвижения) своих действий и, таким образом, для продвижения своих интересов. К сожалению, в случае с сегодняшней Россией этими действиями являются война, преступления и геноцид. Мы должны остановить эту рекламу (в нашем мире)", – написал Гашек в соцсети X (бывшая Twitter).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гашек заявлял, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. За это на чеха с оскорблениями набросился почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.

Отметим, что Гашек постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

25 января двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов наехал на Гашека за то, что тот, комментируя полномасштабное вторжение, заявил, что Фетисов "поднял руку в Думе за агрессивную позицию России, а значит, несет прямую ответственность за все происходящее",

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