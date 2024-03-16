Легенда мирового спорта со словами 'Слава Украине!' наехал на голосующих за Путина

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек эмоционально высказался о трагедии в Одессе. 15 марта российские оккупанты ударили по городу ракетами "Искандер".

Олимпийский чемпион Нагано-98 обвинил в случившемся всех тех россиян, кто голосовали и голосуют за кремлевского диктатора. У себя в аккаунте соцсети X (бывшая Twitter) 59-летний чех выложил ссылку на статью местного СМИ об обстреле украинского города.

"Каждый россиянин, голосующий за Путина на этих выборах, поддержал агрессивную войну России на Украине и ужасающие российские преступления, подобные приведенному ниже. И в то же время он поддерживал убийства своих сограждан в этой российской империалистической войне. Слава Украине!" – написал Гашек.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате прилета двух ракет в Одессе погиб 21 человек, среди которых фельдшер и спасатель ГСЧС, которые работали на месте одного из взрывов. Более 75 человек получили ранение.

Отметим, что чешский экс-вратарь постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Ранее Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминика Гашека обвинили в лицемерии после участия в церемонии открытия одного из матчей НХЛ. В ответ бывший вратарь извинился за этот шаг и назвал его ошибкой.

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