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Легенда мирового спорта со словами "Слава Украине!" наехал на голосующих за Путина

Максим Иншаков
Хоккей
2 минуты
2,0 т.
Легенда мирового спорта со словами 'Слава Украине!' наехал на голосующих за Путина

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек эмоционально высказался о трагедии в Одессе. 15 марта российские оккупанты ударили по городу ракетами "Искандер".

Олимпийский чемпион Нагано-98 обвинил в случившемся всех тех россиян, кто голосовали и голосуют за кремлевского диктатора. У себя в аккаунте соцсети X (бывшая Twitter) 59-летний чех выложил ссылку на статью местного СМИ об обстреле украинского города.

"Каждый россиянин, голосующий за Путина на этих выборах, поддержал агрессивную войну России на Украине и ужасающие российские преступления, подобные приведенному ниже. И в то же время он поддерживал убийства своих сограждан в этой российской империалистической войне. Слава Украине!" – написал Гашек.

Легенда мирового спорта со словами "Слава Украине!" наехал на голосующих за Путина

Как сообщал OBOZ.UA, в результате прилета двух ракет в Одессе погиб 21 человек, среди которых фельдшер и спасатель ГСЧС, которые работали на месте одного из взрывов. Более 75 человек получили ранение.

Легенда мирового спорта со словами "Слава Украине!" наехал на голосующих за Путина

Отметим, что чешский экс-вратарь постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Легенда мирового спорта со словами "Слава Украине!" наехал на голосующих за Путина

Ранее Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

Легенда мирового спорта со словами "Слава Украине!" наехал на голосующих за Путина

Как сообщал OBOZ.UA, Доминика Гашека обвинили в лицемерии после участия в церемонии открытия одного из матчей НХЛ. В ответ бывший вратарь извинился за этот шаг и назвал его ошибкой.

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