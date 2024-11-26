'...как из де*ьма граната'. Любимый конферансье Путина наехал на легенду мирового спорта из-за слов про Украину

Известный российский журналист Дмитрий Губерниев по-хамски отреагировал на слова бывшего хоккеиста Доминика Гашека, который осудил проведение "Вечера русского наследия" клубом "Коламбус Блю Джекетс" во время матча с "Вашингтоном". Несколько дней назад чех заявил, что НХЛ прекрасно знает, что это открытая поддержка (реклама) российской войны и российских преступлений во время российской войны против свободной Украины.

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"Какое вообще отношение имеет гражданин Чехии к тому, что происходит в американском "Коламбусе"? Ему должен главврач Маргулис телевизор уже отключить. Обидно за великого спортсмена, потому что там уже чувство величия переходит в маразм. Он думает, что он председатель земного шара, что ли?" – закатил истерику Губерниев в интервью "ВсеПроСпорт".

Также Губерниев напомнил о якобы связях Гашека с РФ..

"Я очень надеюсь, что все деньги, которые он заработал в "проклятой" России, направил на благотворительность. Из него политик как из дерьма граната", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, чешский экс-вратарь постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

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