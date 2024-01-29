'Грязь льет на нашу страну. Негодяй!' Чемпион ОИ из РФ устроил истерику из-за слов легенды мирового спорта в поддержку Украины

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков закатил истерику из-за требований легендарного вратаря Доминика Гашека к РФ выплатить репарации Украине. Двукратный олимпийский чемпион назвал негодяем двукратного обладателя Кубка Стэнли за его позицию в отношении страны-агрессора.

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Об этом Быков заявил в интервью порталу Sport24. Победитель чемпионатов мира на посту наставника российской национальной команды потребовал, чтобы другу Украины не давали высказываться о войне против нашей страны, и с оскорблениями призвал не комментировать слова Гашека.

"Его надо банить – не давать возможности выступать в прессе и не отвечать на его провокационные интервью. Я не буду давать комментарии по той грязи, которую он льет на наших ребят и нашу страну! Он занимается самопиаром, и мы не должны давать трибуну для этого. В своей стране он никому уже, видимо, не интересен. А за счет своей русофобской позиции и старается привлечь внимание к себе. Негодяй он! Молчание на его выходки только будет его еще больше злить. А от злости люди сами себя сжигают", – сказал Быков.

Ранее Гашек заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. За это на чеха с оскорблениями набросился почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.

Отметим, что Гашек постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

Как сообщал OBOZ.UA, Доминика Гашека обвинили в лицемерии после участия в церемонии открытия одного из матчей Национальной хоккейной лиги. В ответ бывший вратарь извинился за этот шаг и назвал его ошибкой.

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