"Донбасс" обыграл "Сокол" в серии буллитов в центральном матче УХЛ

"Донбасс" одержал непростую выездную победу над "Соколом" со счетом 2:1 (по буллитам) в центральном матче тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ), который состоялся в понедельник, 1 марта.

Старт матча остался за столичными игроками, которые с первых минут завладели инициативой и неоднократно беспокоили голкипера дончан Трифонова. Подопечные Чибирева пытались сбить темп, взяв шайбу под контроль, но "Соколы" продолжили давить и едва не открыли счет в концовке первого периода, но Рубан не реализовал выход один на один.

Вторая двадцатиминутка получилась довольно равной. Вице-чемпионы УХЛ вернулись в игру и несколько раз могли забивать, но Дубровский поймал кураж и не позволил шайбе оказаться в воротах. Киевлянам удалось не только отстоять ничейный результат, но и выйти вперед после точного удара Лысенко от штанги.

В решающем отрезке встречи "Донбасс" всеми силами пошел отыгрываться и довольно быстро сумел конвертировать свое преимущество в гол. Лялька реализовал большинство и перевел игру в овертайм.

Дополнительный период прошел с опасными моментами, но без шайб в воротах, поэтому победитель определялся в серии буллитов. В ней точнее оказались лидеры УХЛ, которые реализовали два выхода один на один.

"Сокол" – "Донбасс" 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 Лысенко (Смирнов), 36:15; 1:1 Лялька (Бирюков, Карамнов, больш), 51:37; 1:2 Сигарев – победный буллит.

"Сокол": Дубровский (Кубрицкий); Олендаренко – Голубич, Белинский – Лысенко, Сысак – Платонов, Малетин – Андрейкив; Нименко – Смирнов – Михнов, Рубан – Кузьменко – Морозов, Гильманов – Курбатов – Павленко, Гончаренко – Симчук – Ступак.

"Донбасс": Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев – Колесниковс, Кожевников – Тунхузин, Кобелев – Журавлев; Пересунько – Туркин (А) – Захаров (К), Шишлянников – Бирюков – Сигарев, Лялька (А) – Буценко – Разумов, Милехин – Карамнов – Костиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Сокол" в упорной борьбе обыграл "Кременчук", который является действующим чемпионом Лиги.