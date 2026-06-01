Румынский президент запутался в показаниях

Есть старый бюрократический жанр — "ничего не произошло, но мы очень обеспокоены". Именно в этом жанре в последние дни выступают румынские власти после истории с российским дроном, упавшим на территории страны-члена НАТО.

Сначала звучали осторожные формулировки об "объекте неустановленного происхождения". Затем появились заявления о российском следе. Далее прозвучали заверения, что угрозы для населения нет. Потом — что ситуация серьезная. Потом — что необходимо избегать эскалации. Одним словом, если сложить все заявления вместе, получается классический дипломатический ребус: Россия виновата, но так, чтобы никто не подумал, что Россия виновата настолько, чтобы из-за этого пришлось что-то делать.

Особенно интересно выглядит позиция президента Никушора Дана. С одной стороны, он не может отрицать очевидное. Если российский беспилотник падает на территории Румынии, то это уже не украинская проблема и даже не проблема Черного моря. Это проблема НАТО. С другой стороны, сам факт признания такого прецедента автоматически ставит неудобные вопросы к Альянсу.

Ведь что должно произойти, чтобы нарушение воздушного пространства государства НАТО перестало быть "единичным инцидентом" и стало системной угрозой? Где проходит граница? После первого дрона? После десятого? После первой жертвы?

Именно здесь начинается самое интересное. Ведущие медиа стран НАТО последние годы демонстрируют удивительное единодушие. Все признают опасность инцидентов. Все говорят о недопустимости российских провокаций. Все выражают поддержку союзникам. Но почти никто не ставит вопрос о реальном ответе Альянса.

Фактически сформировалась новая дипломатическая формула: российский дрон, который падает в Украине, — это война. Российский дрон, который падает в Румынии, — это досадный инцидент. Российский дрон в Польше — это повод для консультаций. Российская ракета над Балтийским морем — повод для беспокойства. Получается своеобразная инфляция угроз: чем чаще Россия нарушает границы НАТО, тем спокойнее об этом говорят чиновники.

Поэтому противоречия в заявлениях Бухареста могут объясняться не только путаницей. Румыния оказалась между двух политических реальностей.

Первая реальность — внутренняя. Румынские избиратели видят карту. Они видят обломки. Они видят сообщения о российских атаках у своих границ. И они закономерно спрашивают: если мы члены НАТО, то где проходит красная линия?

Вторая реальность — союзническая. В Брюсселе, Берлине, Париже и Вашингтоне очень не хотят, чтобы отдельный инцидент превратился в кризис внутри Альянса. Потому что тогда придется отвечать не только на вопрос о России, но и на вопрос о собственной готовности выполнять статью 5.

Именно поэтому создается впечатление, что официальный Бухарест пытается одновременно сказать две взаимоисключающие вещи: "это серьезно" и "не настолько серьезно, чтобы волноваться".

В результате возникает парадокс. Чем больше НАТО демонстрирует сдержанность, тем внимательнее Москва изучает границы этой сдержанности. А каждый новый дрон становится не только воздушной целью, но и политическим тестом.

И если президент Румынии действительно выглядит человеком, который запутался в собственных формулировках, то причина может быть очень простой. Он говорит не только от себя. Он говорит от имени системы, которая одновременно хочет осудить агрессора, успокоить общество, не напугать союзников и не создать прецедент, который заставит НАТО перейти от заявлений к действиям.

А эта задача настолько сложная, что даже самый опытный политик рано или поздно начинает путаться в показаниях.