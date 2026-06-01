Президент Польши Навроцкий намерен лишить Президента Украины В. Зеленского высшей польской награды – ордена Белого Орла. Поскольку Зеленский присвоил элитному элитному Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".

Далее текст на языке оригинала.

При цьому п. Навроцький заявив, що Україна, мовляв, "героїзує бандитів та вбивць" і через це "ментально не готова бути частиною європейської родини".

Нагадаю панові польському президентові.

У Польщі, в місті Грубешів, спокійно існує вулиця Станіслава "Рися" Басая. Хто цей чоловік? Справжній кат і військовий злочинець. Підрозділ "Рися" навесні 1944 року влаштував масштабне і криваве полювання на мирних українців Холмщини.

Ось загальновідомі факти.

Різанина в Сагрині (10 березня 1944 р.) – загін Басая буквально стер село з лиця землі. Польські головорізи по-звірячому вбили від 800 до 1200 мирних українців. Вони не жаліли нікого: розстрілювали немічних старих, палили живцем жінок та нещадно вбивали дітей.

Аналогічний жах бойовики "Рися" принесли в Ласків, Шиховичі та десятки інших українських поселень, де цивільних винищували виключно за національність.

Польська громадськість та правозахисники руху "Громадяни РП" (Obywatele RP) били на сполох, благали та офіційно вимагали від влади Грубешова прибрати це криваве ім'я з карти міста. Вони наголошували: вшановувати того, хто катував, гвалтував і нищив беззбройних – це дикість. І що відповіла польська влада разом із їхнім Інститутом національної пам’яті? Відмовила. Для них криваві етнічні чистки Басая – це лише "акції відплати", а сам він залишається "героєм".

То чому ж польському місту дозволено увіковічнювати ката, який нищив українських немовлят, а Україна не має права вшановувати бійців, які воювали за незалежність своєї землі?

Не можна однією рукою погрожувати забрати ордени за українських героїв, а іншою – захищати назви вулиць на честь убивць українських дітей.

Польським політикам час припинити втручатися у внутрішні справи України та диктувати нам, кого вважати героями, а кого ні. Замість того, щоб повчати суверенну державу, яка веде екзистенційну війну, Варшаві варто зайнятися наведенням порядку у власному домі. Зокрема – переглянути власну лицемірну політику національної пам'яті та прибрати імена кривавих убивць цивільного населення з назв вулиць європейських міст.