Российские СМИ торжественно сообщили, что Путин якобы объявлял на Троицу прекращение огня и попросил Стива Уиткоффа передать эту благую весть Дональду Трампу.

Есть только одна проблема.

Украина об этом "перемирии" ничего не знала.

И российские дроны, похоже, тоже.

Пока Уиткофф нес Трампу новость о миролюбии Кремля, Россия ночью запустила по Украине 265 средств воздушного нападения. Украинская ПВО обезвредила 228 целей, но часть дронов достигла своих целей.

В Одессе были повреждены жилые дома, складские помещения, административные здания и ангар с зерном. Пострадали люди. В Харькове прозвучала серия взрывов от ударных беспилотников. И все это — на фоне громких заявлений о "прекращении огня".

Похоже, в Кремле в очередной раз изобрели собственную трактовку мира.

Инструкция выглядит примерно так:

– объявить перемирие;

– не согласовать его с Украиной;

– продолжить запускать дроны и/или ракеты;

– рассказать Трампу о стремлении к миру;

– обвинить Украину в срыве договоренностей.

Особенно забавно выглядит роль Виткоффа. Получается, что американский президент узнал о "перемирии" раньше, чем страна, в отношении которой оно якобы должно было действовать.

Это уже даже не дипломатия.

Это рассылка политического спама.

Кремль продолжает продавать Западу образ "миротворца Путина", одновременно атакуя украинские города. Разрыв между словами и реальностью настолько велик, что его уже невозможно скрыть даже самым талантливым российским пропагандистам.

P.S. Российское прекращение огня — это когда Трампу отправляют сообщение о мире, а Украине — сотни воздушных целей.