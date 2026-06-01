Блог | Российское "перемирие" – дипломатический спам. Кто-то еще ведется на это?
Российские СМИ торжественно сообщили, что Путин якобы объявлял на Троицу прекращение огня и попросил Стива Уиткоффа передать эту благую весть Дональду Трампу.
Есть только одна проблема.
Украина об этом "перемирии" ничего не знала.
И российские дроны, похоже, тоже.
Пока Уиткофф нес Трампу новость о миролюбии Кремля, Россия ночью запустила по Украине 265 средств воздушного нападения. Украинская ПВО обезвредила 228 целей, но часть дронов достигла своих целей.
В Одессе были повреждены жилые дома, складские помещения, административные здания и ангар с зерном. Пострадали люди. В Харькове прозвучала серия взрывов от ударных беспилотников. И все это — на фоне громких заявлений о "прекращении огня".
Похоже, в Кремле в очередной раз изобрели собственную трактовку мира.
Инструкция выглядит примерно так:
– объявить перемирие;
– не согласовать его с Украиной;
– продолжить запускать дроны и/или ракеты;
– рассказать Трампу о стремлении к миру;
– обвинить Украину в срыве договоренностей.
Особенно забавно выглядит роль Виткоффа. Получается, что американский президент узнал о "перемирии" раньше, чем страна, в отношении которой оно якобы должно было действовать.
Это уже даже не дипломатия.
Это рассылка политического спама.
Кремль продолжает продавать Западу образ "миротворца Путина", одновременно атакуя украинские города. Разрыв между словами и реальностью настолько велик, что его уже невозможно скрыть даже самым талантливым российским пропагандистам.
P.S. Российское прекращение огня — это когда Трампу отправляют сообщение о мире, а Украине — сотни воздушных целей.