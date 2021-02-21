'Сокол' в упорной борьбе с дублем Курбатова обыграл 'Кременчук'

20 февраля, в Кременчуге состоялся второй поединок 36-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч между местным "Кременчуком" и киевским "Соколом".

Период команды начали на равных, обмениваясь опасными моментами у ворот Новицкого и Дубровского. Но первыми свои моменты смогли реализовать гости - Курбатов бросил из-за ворот и шайба оказалась в сетке после рикошета от спины Новицкого.

Сравнять счет кременчужане смогли только на экваторе второго периода, когда Денискин выехал на убийственную позицию и отправил шайбу точно в верхний угол ворот Дубровского.

В третьем периоде команды вели очень вязкую игру с обилием остановок и удалений - всего за матч команды получили 20 малых штрафов на двоих. И хоть команды достаточно много играли в неравных составах, но реализовать удалось лишь одно удаление. Голубич отметился в воротах Новицкого, удвоив преимущество "Сокола".

Эта шайба и поставила результативную точку в этом поединке и подарила победу "Соколу" над действующими чемпионами.

"Кременчук" - "Сокол" 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 Курбатов, 06:50; 1:1 Денискин (Яковлев), 32:19; 1:2 Курбатов (Морозов, Павленко), 41:45; 1:3 Голубич (Нименко, больш.), 55:34;

Кременчук: Новицкий (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Боевых - Хришпенц, Алексюк - Грицких, Яковлев - Варава; Савченко - Дубинин - Киселёв (К), Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савицкий - Гриценко (А) - Ворона, Денискин - Смирнов - Коробов.

Сокол: Дубровский (Кубрицкий); Лысенко - Голубич, Букарев - Андрейкив, Сысак - Платонов, Коржилецкий; Рубан - Кузьменко - Михнов, Гильманов - Смирнов - Малетин, Морозов - Симчук - Павленко, Ступак - Курбатов - Нименко.