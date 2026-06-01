Бессарабка. Понедельник. 20.00.

На весь огромный фудкорт – занят один стол.

Посетителей нет – от слова вообще.

На 350 посадкових місць сидить 4 людини.

Персонал фудкорту сумує.

Дівчина-бармен розповідає, що це типова пустота в будні дні. Каже, трішки рятують вихідні.

Сумно все це.

Замість того, щоб зробити класний сучасний фермерський ринок, зробили нікому непотрібну і тому непрацюючу х*рню.

Вибачте.

Немає тут життя і, на мій погляд, вже не буде.

Це мертвонароджений проєкт.

Визнайте, що помилилися, і поверніть ринку – ринок.