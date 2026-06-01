Блог | Бессарабка пустует: верните рынку – рынок!
Бессарабка. Понедельник. 20.00.
На весь огромный фудкорт – занят один стол.
Посетителей нет – от слова вообще.
Далее текст на языке оригинала.
На 350 посадкових місць сидить 4 людини.
Персонал фудкорту сумує.
Дівчина-бармен розповідає, що це типова пустота в будні дні. Каже, трішки рятують вихідні.
Сумно все це.
Замість того, щоб зробити класний сучасний фермерський ринок, зробили нікому непотрібну і тому непрацюючу х*рню.
Вибачте.
Немає тут життя і, на мій погляд, вже не буде.
Це мертвонароджений проєкт.
Визнайте, що помилилися, і поверніть ринку – ринок.
