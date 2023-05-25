Чемпион России по хоккею внезапно умер в Омске

Известный российский хоккеист Евгений Хацей умер в Омске на 47-м году жизни, сообщает СЭ. Причиной смерти стал инфаркт.

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"Упал на ровном месте и умер. Предположительно, инфаркт", – сообщил источник.

Хацей является воспитанником челябинского "Мечела". В 2004-м выиграл чемпионат России, а в следующем году стал обладателем Кубка европейских чемпионов-2005 в составе ХК "Авангард". Выступал на позиции нападающего за "Торпедо" (Ярославль), "Металлург", "Амур", "Сибирь", "Авангард" и "Витязь".

Всего за карьеру в различных лигах сыграл 808 матчей, забросил 113 шайб, сделал 88 передач, набрал 704 минуты штрафа.

В мае 2022 года Хацей стал директором академии омского клуба. Ранее он работал генеральным менеджером "Югры" и директором по хоккейным операциям "Авангарда".

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