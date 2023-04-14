В мировом боксе произошла революция, призванная поставить крест на России

Национальные федерации Британии, Нидерландов, Германии, Филиппин, Швеция и США объявили о создании новой боксерской организации World Boxing. Ее основной задачей будет сохранить этот вид спорта в олимпийской программе, а также стать конкурентом Международной боксерской ассоциации (IBA), которая находится под управлением России.

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По данным портала Inside The Games, новая федерация не сможет предложить спортсменам такие же финансовые условия, как IBA, которая финансируется российским "Газпромом". Со стартовым бюджетом в 900 тысяч евро World Boxing намерена основной упор сделать на олимпийский цикл.

"У нас есть различные источники финансирования. Есть пожертвования, членство, спонсорство, доходы и некоторые другие источники финансирования, которые мы можем найти из разных источников. Бюджет, который мы рассчитали на этот год, составляет 900 000 евро", – сказал и.о. генерального секретаря World Boxing Саймон Тулсон.

IBA уже объявила о том, что к членам новой организации будут применены санкции. Ассоциация находится в конфликте с Международным олимпийским комитетом (МОК). Ее президент, россиянин Умар Кремлев, был переизбран на свой пост вопреки решению Спортивного международного суда в Лозанне (CAS), который запретил IBA проводить выборы.

Как сообщал OBOZREVATEL, бронзовый призер Пекина-2022 Эдуард Латыпов заявил, что россиян должны вернуть в мировой спорт "без всяких там проверок".

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