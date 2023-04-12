''Уже не мир, уже война'': олимпийский чемпион Фетисов обвинил МОК в пренебрежении к россиянам

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал уйти в отставку президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Бывший хоккеист, который яростно поддерживает диктатора Владимира Путина и войну в Украине, обвинил функционера в политизации спорта, которая привела к отстранению атлетов из РФ.

Видео дня

Об этом Фетисов заявил в интервью изданию "Московский комсомолец". Двукратный обладатель Кубка Стэнли пожаловался на то, что российские олимпийские чемпионы в нынешних условиях лишены возможности защищать свои достижения, а также добавил, что МОК обязан поддерживать мир на планете.

"Пьер де Кубертен заявил: "О, спорт, ты – мир!" А спорт уже не мир. Спорт – уже война. Попирается и статус действующих олимпийских чемпионов. В нашей стране их много. И некоторые из них больше не имеют возможности соревноваться и защищать свой титул. Но у МОК главная составляющая идеологии – поддержание мира на нашей планете. Как раз соблюдение всех традиций и устоев олимпизма и ведет к миру. Поэтому для меня Томас Бах сегодня больше не президент МОК. Если ты не можешь соблюдать олимпийские законы – уходи", – подчеркнул Фетисов.

Ранее он пожаловался на то, что из-за поддержки войны в Украине, которую он назвал "политикой своего государства", не может ездить по миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова назвала фильтрацией условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов из России к соревнованиям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!