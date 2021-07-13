У гонщика Формулы-1 отобрали часы за 55 тысяч долларов после финала Евро-2020

Британского пилота Формулы-1 из команды McLaren Ландо Норриса обокрали на парковке после финала Евро-2020. Поединок, в котором Италия обыграла Англию в серии пенальти, прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Как сообщает издание The Sun, хулиганы устроили засаду на гонщика, когда тот садился в свой спортивный автомобиль McLaren GT стоимостью 230 тысяч долларов. Один из них схватил Норриса и снял с него часы Richard Mille, цена которых составляет 55 тысяч долларов.

Свидетель преступления рассказал, что грабители сработали очень быстро, сняв устройство с пилота Формулы-1 за считанные секунды. По словам источника, гонщик выглядел очень взволнованным.

Видео дня

Напомним, что фанаты сборной Англии устроили массовые беспорядки в день финала Евро-2020. Они превратили Лондон в настоящую мусорку и подрались друг с другом на территории "Уэмбли". Видео побоища собрало более 12 миллионов просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже стала известна причина драки, в которой приняли участие болельщики родоначальников футбола, – несколько тысяч хулиганов прорвались на арену, не имея билетов.