Пришли без билетов: стали известны подробности массовой драки английских фанатов на финале Евро-2020

Массовая драка между фанатами сборной Англии во время финала Евро-2020, который прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли", была спровоцирована хулиганами, которые решили попасть на матч без билетов. Решающий поединок закончился победой Италии в серии пенальти.

Как сообщает издание The Sun, территория арены превратилась в настоящую зону сражения после того, как 2,5 тысячи безбилетных болельщиков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, прорвали кордон и оказались на стадионе. Фанаты, которые заплатили не менее 900 фунтов стерлингов (около 34 тысяч гривен) за пропуски на игру, пришли на свои места и увидели хулиганов, которые грубили и отказывались вставать с чужих кресел.

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Друзья и семьи футболистов также стали свидетелями этого хаоса. Их жены, подруги и дети были шокированы увиденным и не могли сдержать слезы.

"Все игроки взяли на стадион детей. Это было страшно. Их жены, подруги и дети плакали. Было несколько драк. Никто из них раньше не видел ничего подобного. Когда они приехали, их места были заняты людьми, пришедшими на матч без билетов. Эти хулиганы вели себя грубо и агрессивно", – рассказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, драка болельщиков сборной Англии на финале Евро-2020 собрала 12 миллионов просмотров.