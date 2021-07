Драка фанатов Англии на финале Евро-2020 собрала 12 млн просмотров. Видео

Фанаты сборной Англии по футболу устроили дикое побоище во время финала чемпионата Европы 2020 года, в котором их команда проиграла Италии в серии пенальти. Кадры жестокой драки были опубликованы в социальной сети Twitter.

Видео выложил британский ТВ-продюсер Джим Шеридан, и только на его странице оно собрало 12 миллионов просмотров.

"Грубый бандитизм со стороны английских фанатов... Это на "Уэмбли". Любой, кто ударит ногой по голове того, кто лежит на земле, должен быть арестован за попытку убийства!" – подписал ролик Шеридан.

Utter thuggery from English fans.. This is inside Wembley. Anyone who throws a kick at someone’s head when they’re on the ground should be arrested for attempted murder! pic.twitter.com/mx4ZjDwJR3