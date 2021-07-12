Драка фанатов Англии на финале Евро-2020 собрала 12 млн просмотров. Видео

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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8,4 т.
Драка фанатов Англии на финале Евро-2020 собрала 12 млн просмотров. Видео

Фанаты сборной Англии по футболу устроили дикое побоище во время финала чемпионата Европы 2020 года, в котором их команда проиграла Италии в серии пенальти. Кадры жестокой драки были опубликованы в социальной сети Twitter.

Видео выложил британский ТВ-продюсер Джим Шеридан, и только на его странице оно собрало 12 миллионов просмотров.

Видео драки английских фанатов просмотрели 12 млн раз.
Лондон перед матчем Италия – Англия.
Видео дня

"Грубый бандитизм со стороны английских фанатов... Это на "Уэмбли". Любой, кто ударит ногой по голове того, кто лежит на земле, должен быть арестован за попытку убийства!" – подписал ролик Шеридан.

Фанаты на финале Евро-2020.
Англичане устроили побоище на "Уэмбли".

На кадрах можно увидеть, как болельщики англичан избивают друг друга. При этом о причинах конфликта ничего неизвестно. Некоторые пользователи соцсети предположили, что фанаты, у которых были билеты на матч, выясняли отношения с болельщиками без пропусков на игру.

Фанаты подрались на финале Евро-2020.
Драка болельщиков на "Уэмбли".

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики сборной Англии устроили настоящий треш в Лондоне накануне финала Евро-2020, превратив город в настоящую мусорку.

Англия забивает Италии.
Сака не забил решающий пенальти.
Англичане болеют за сборную.

В свою очередь бурное празднование победы итальянцев привело к гибели нескольких человек в разных городах страны.

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