Драка фанатов Англии на финале Евро-2020 собрала 12 млн просмотров. Видео

Фанаты сборной Англии по футболу устроили дикое побоище во время финала чемпионата Европы 2020 года, в котором их команда проиграла Италии в серии пенальти. Кадры жестокой драки были опубликованы в социальной сети Twitter.

Видео выложил британский ТВ-продюсер Джим Шеридан, и только на его странице оно собрало 12 миллионов просмотров.

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"Грубый бандитизм со стороны английских фанатов... Это на "Уэмбли". Любой, кто ударит ногой по голове того, кто лежит на земле, должен быть арестован за попытку убийства!" – подписал ролик Шеридан.

Utter thuggery from English fans.. This is inside Wembley. Anyone who throws a kick at someone’s head when they’re on the ground should be arrested for attempted murder! pic.twitter.com/mx4ZjDwJR3 — Jim Sheridan (@Jim_Sheridan) July 11, 2021

На кадрах можно увидеть, как болельщики англичан избивают друг друга. При этом о причинах конфликта ничего неизвестно. Некоторые пользователи соцсети предположили, что фанаты, у которых были билеты на матч, выясняли отношения с болельщиками без пропусков на игру.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики сборной Англии устроили настоящий треш в Лондоне накануне финала Евро-2020, превратив город в настоящую мусорку.

В свою очередь бурное празднование победы итальянцев привело к гибели нескольких человек в разных городах страны.