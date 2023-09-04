Знаменитый украинский футболист покинул 'Динамо' после 16 лет в клубе – СМИ

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Гармаш стал свободным агентом и, вероятно, продолжит карьеру в хорватском "Осиеке". 33-летний футболист по обоюдному согласию сторон разорвал контракт с киевским "Динамо".

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Об этом информирует популярный Telegram-канал "Динамо" Киев Inside". Ранее стало известно, что наставник "бело-синих" Мирча Луческу отказался от услуг Гармаша, переведя его в юношескую команду.

Опытный хавбек провел в структуре киевского клуба 16 лет и дебютировал в стартовом составе первой команды "Динамо" в октябре 2007 года. Всего за "бело-синих" Гармаш провел 361 матч, в которых забил 54 мяча и сделал 45 голевых передач, став легендой киевлян.

С "Динамо" Гармаш трижды становился чемпионом Украины, по четыре раза выигрывал Кубок страны и Суперкубок. В составе юниорской сборной Украины добыл золото чемпионата Европы-2009. За национальную команду сыграл 31 матч, отличившись двумя голами.

Ранее в донецкий "Шахтер" перешел многолетний вратарь киевского "Динамо" Артур Рудько.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший украинский нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин перешел в состав шестикратных чемпионов Англии.

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