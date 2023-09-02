Многолетний голкипер 'Динамо' перешел в 'Шахтер'

Донецкий "Шахтер" подписал голкипера Артура Рудько. Фамилия с 31-летним киевлянином уже внесена в заявку "горняков" на новый сезон на официальном сайте УПЛ.

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Также Рудько был замечен выходящим из клубного автобуса "Шахтера" перед матчем 6-го тура чемпионата Украины против "Миная".

Рудько является воспитанником киевского "Динамо". За столичный клуб выступал с 2009 по 2019 года, проведя в бело-синей футболке 20 матчей, пропустив 22 голов.

В дальнейшем играл в аренде в "Динамо-2" (50 матчей/ 72 пропущенных гола) и в "Говерле" (15/25). В 2019 перешел в кипрский "Пафос", сыграв в 86 поединках (83 гола).

Последним клубом Артура был польских "Лех", где тот играл также в аренде.

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