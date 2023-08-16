Луческу исключил из состава 'Динамо' звездного украинского футболиста

Знаменитый футболист киевского "Динамо" Денис Гармаш выведен из основного состава и поддерживает форму с игроками юношеской команды. Главный тренер столичного клуба Мирча Луческу больше не рассчитывает на 33-летнего полузащитника, который выступает за "бело-синих" с 2007 года.

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Об этом информирует известный портал болельщиков киевлян "Динамомания". Вместе с Гармашем, который в составе сборной Украины выигрывал Евро-2009 U-19, с юношами 16-кратных чемпионов Украины тренируется бразилец Сидклей.

Гармаш в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" 33 матча, в которых забил три гола и сделал один ассист. 30-летний Сидклей прошлый сезон провел в аренде в болгарском клубе ЦСКА 1948, где сыграл 15 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

"Динамо" в четверг, 17 августа, проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций с греческим "Арисом". После поражения в Салониках (0:1) украинцы примут соперника в Бухаресте. Луческу перед поединком отметился громким заявлением, в котором резко высказался о фанатах греков.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство киевского "Динамо" готовится к отставке главного тренера Мирчи Луческу, если команда не выйдет в групповой турнир Лиги конференций.

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