Украинский экс-динамовец перешел в знаменитый английский клуб

Нападающий луганской "Зари" Назарий Русин продолжит карьеру в знаменитом английском клубе, одном из старейших в мире (1880 год основания) "Сандерленде". 24-летний экс-игрок киевского "Динамо", который в мае получал дебютный вызов в сборную Украины, попытается помочь своей новой команде вернуться в Премьер-лигу.

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Об этом говорится на официальном сайте "Сандерленда". Русин подписал четырехлетний контракт с клубом Чемпионшипа, который может быть автоматически продлен еще на один сезон. При это "черные коты" ждут международного подтверждения трансфера, после чего украинец сможет присоединиться к английскому клубу.

Спортивный директор "Сандерленда" Кристиан Спикмен отметил, что в клубе давно наблюдали за Русиным. "Мы очень рады, что заключили соглашение о его переходе в клуб. Он динамичный и умный нападающий, который любит использовать пространство и постоянно влияет на команду, забивая голы и делая ассисты", – подчеркнул он.

Отметим, что шестикратный чемпионы страны после вылета из Премьер-лиги в 2017 году успел опуститься в третий дивизион английского футбола. В Чемпионшипе уже выступает один украинский нападающий Николай Кухаревич, который защищает цвета "Суонси".

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины Роман Яремчук сенсационно подписал контракт со знаменитым испанским клубом.

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