Знаменитого украинского тренера пожизненно выгнали из футбола за договорные матчи

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) пожизненно отстранил от футбола бывшего тренера "Сум" Александра Севидова. Как уточняет пресс-служба УАФ, это решение еще может быть обжаловано в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

28 апреля Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК УАФ) запретил Севидову любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на 5 лет из-за организации договорных матчей.

Комитет по этике и честной игре и тренер обжаловали это решение: комитет просил пожизненную дисквалификацию, тренер – ее полную отмену. В результате решение КДК изменили, полностью удовлетворив жалобу комитета по этике.

Севидов в прошлом году работал тренером-консультантом в перволиговом ПФК "Сумы", который является одним из фигурантов расследования МВД Украины о проведении договорных матчей. Федерация футбола Украины на основании результатов расследования лишила "Сумы" профессионального статуса, а также вынесла ряд наказаний игрокам и функционерам сумского клуба.

Александра Севидова еще раньше связывали с участием в договорных матчах, а летом 2018-го он оказался в числе подозреваемых полицией, у кого был проведен обыск. Больше всего подозрений по работе Севидова возникло после матча "Ильичевец" (сейчас "Мариуполь") – "Горняк-Спорт", результат которого позже был признан договорным, а руководство "Горняка" наказало нескольких футболистов. Севидов тогда трудился главным тренером мариупольцев.

51-летний специалист с января по март 2019-го работал в болгарском ФК "Верея", бывшего владельца которого (китаец Эрик Мао) также тесно связывают с букмекерским бизнесом и договорными матчами.

Последним местом работы Севидова был "Минай". Клуб вылетел из УПЛ в Первую лигу. Всего в послужном тренерском списке Александра более десятка клубов ("Металлург", "Сталь", "Гелиос", "Крымтеплица", "Зимбру", "Говерла", "Карпаты" и др.)

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая "Минай" стал участником грандиозного скандала в УПЛ. Команда из одноименного села Ужгородского закрылась в раздевалке и отказывалась выходить на матч 25-го тура УПЛ против "Шахтера", из-за чего начало матча на киевском НСК "Олимпийском" задержали на 30 минут.

По неофициальной информации, причиной стали аномально подскочившие котировки на поединок у букмекеров.