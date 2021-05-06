"Минай" закрылся в раздевалке и отказался выходить на матч с "Шахтером"

Футбольный клуб "Минай" из одноименного села Ужгородского района отказался выходить на матч 25-го тура УПЛ против "Шахтера", который должен был начаться 6 мая в 19:00 на киевском "Олимпийском".

Как сообщили в прямом эфире телеканала "Футбол", закарпатские игроки закрылись в раздевалке и никого туда не пускают.

По регламенту есть возможность задержать встречу на 30 минут из-за форс-мажора, однако неясно, подходит ли это определение под данную ситуацию.

По информации UA-Футбол., причина демарша закарпатского клуба – аномально подскочившие котировки на поединок у букмекеров.

Так, за день на победу "Миная" коэффициенты выросли с 27 до 44. Также аномальное количество ставок стало заходить на тотал матча больше 3.5.

Отметим, что накануне игры некоторые букмекерские конторы и вовсе перестали принимать ставки на данный поединок.

В турнирной таблице УПЛ закарпатская команда с 18 очками расположилась на последнем месте. "Шахтер" идет вторым (48 баллов).

Напомним, что предыдущая встреча между этими командами в УПЛ в рамках 12-го тура завершилась со счетом 5:1 в пользу "горняков".

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 25-го тура "Динамо", уже обеспечившее себе чемпионство, не сумело обыграть "Мариуполь" в номинально домашнем матче 25-го тура украинской Премьер-лиги, который прошел на стадионе имени Бойко. Встреча завершилась вничью.