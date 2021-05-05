25-й тур УПЛ: результаты, расписание, календарь, таблица, видео

В украинской футбольной Премьер-лиге 5-6 мая проходят матчи предпоследнего тура национального чемпионата.

С турнирной точки зрения наибольший интерес вызывал поединок между прямыми конкурентами в борьбе за место в зоне Лиги Европы – полтавской "Ворсклы" и черниговской "Десны". В свою очередь киевское "Динамо" сыграло вничью формально домашний матч с "Мариуполем" на поле соперника, а "Шахтер" на "Олимпийском" сразится с "Минаем".

Традиционно зрители могут увидеть матчи игрового дня на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание 25 тура УПЛ.

Премьер-лига Украины. 25-й тур

5 мая (среда)

"Динамо" – "Мариуполь" 0:0 (0:0, 0:0)

Динамо – Бойко, Тымчик (Кендзера, 64), Попов, Миколенко, Забарный, Сидорчук, де Пена, Цыганков (Караваев, 64), Шапаренко (Леднев, 86), Буяльский (Гармаш, 75), Беседин (Родригеш, 75).

Мариуполь – Гальчук, Чоботенко, Мампасси, Кирюханцев, Меличенко (Чех, 46), Топалов (Драмбаев, 82), Мишнев, Бондаренко, Горбунов (Кащук, 62), Танковский (Петерман, 70), Стасюк.

Предупреждения: де Пена (11), Горбунов (20), Танковский (30), Топалов (55), Мишнев (68), Буяльский (71), Чех (73), Мампасси (80).

Удаление: де Пена (51).

"Днепр-1" – "Заря" 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 79, пенальти Юрченко.

Днепр-1 – Юрчук, Адамюк (Цуриков, 83), Дуглас, Дубинчак, Сваток, Пихаленок, Булеца (Билл, 83), Ди Франко, Игнатенко, Тейлор, Довбик.

Заря – Мацапура, Фаворов, Леовижилдо, Вернидуб, Иванисеня (Цвек, 83), Хомченовский, Назарина, Юрченко, Кочергин, Кабаев, Громов (Сайядманеш, 74).

Предупреждения: Дубинчак (13), Иванисеня (40), Вернидуб (44), Дуглас (45), Сайядманеш (84), Ди Франко (85), Тейлор (90).

Удаление: Игнатенко (69).

"Ворскла" – "Десна" 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 18 Тилль, 1:1 – 54 Гитченко.

Ворскла – Ризнык, Яворский, Чеснаков, Якубу, Сапай, Тилль, Ребенок (Кане, 58), Пуцлин, Скляр, Степанюк, Кулач.

Десна – Паст, Сухоцкий, Гитченко, Тамм, Конопля, Домбровский, Арвеладзе (Картушов, 81), Гуцуляк, Калитвинцев, Ермаков, Дегтярев (Безбородько, 46).

Предупреждения: Конопля (39), Якубу (62), Тамм (69), Сапай (90), Гуцуляк (90).

Удаление: Якубу (86).

"Александрия" – "Колос" 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 42, пенальти Петров, 0:2 – 57 Ориховский.

Александрия – Билык, Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Стецков, Глоба (Вантух, 46), Дришлюк (Бондаренко, 62), Гречишкин, Шастал (Новиков, 62), Банада, Устименко (Ковалец, 46).

Колос – Волынец, Петров, Золотов, Гавриш, Кравченко, Ориховский (Новак, 81), Милько (Задоя, 81), Ильин, Богданов, Антюх (Хлебас, 72), Лысенко (Исаенко, 87).

Предупреждения: Шастал (24), Дришлюк (44), Устименко (45), Милько (49), Стецков (55), Ориховский (60), Богданов (66), Банада (66), Бондаренко (90).

6 мая (четверг)

19:00. "Минай" – "Шахтер", "Футбол 2"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виталий Новохатний

19:00. "Рух" – "Олимпик", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена Львов"

Главный арбитр: Сергей Бойко

Арбитр VAR: Евгений Арановский

19:00. "Ингулец" – "Львов", "Футбол 3"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Николай Балакин

Арбитр VAR: Денис Шурман

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