В УАФ выступили с заявлением о ставках на матч "Минай" – "Шахтер" в УПЛ

В комитете по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявили, что знали о подозрительных ставках на матч 25-го тура УПЛ между "Минаем" и "Шахтером" еще до появления этой информации в СМИ.

Как сообщается на официальном сайте УАФ, представители Комитета обратились к объединению букмекеров и попросили заморозить выплаты и не принимать ставки на этот поединок в режиме реального времени. Также отмечается, что на протяжении сезона 2020/21 уже три команды попали в своеобразный "черный список" клубов, на игры которых не принимаются ставки в режиме "лайв".

Что касается "Миная", то в Комитете пообещали обратиться к букмекерам с просьбой минимизировать количество пари на следующий матч главного аутсайдера УПЛ. Сейчас это подразделение УАФ проверяет другие поединки, сыгранные как взрослой, так и молодежной командами из одноименного села. Результаты анализа вскоре будут отправлены в органы футбольного правосудия и Национальную полицию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало матча "Минай" – "Шахтер" задержалось на 35 минут, но это не помешало "горнякам" разгромить соперников и отправить их в Первую лигу.

После игры футболисты главного аутсайдера УПЛ в нынешнем сезоне по-разному прокомментировали этот инцидент.