Зинченко выиграл Кубок английской лиги, завоевав 8-й трофей с "МанСити"

Английский "Манчестер Сити", обыграв в финале лондонский "Тоттенхэм" (0:1), стал победителем Кубка английской лиги.

Несмотря на то, что украинский защитник "горожан" Александр Зинченко провел эту игру в запасе, он вместе с остальными футболистами "Сити" получил заслуженную медаль.

Для 24-летнего футболиста сборной Украины этот трофей стал 8-м по счету за время выступления в клубе из Манчестера с 2016 года.

В текущем сезоне наш соотечественник сыграл в 25 матчах, отметившись одной голевой передачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в активе Зинченко 4 Кубка английской лиги. Александр также два раза выигрывал чемпионат Англии, а также по разу Кубок Англии и Суперкубок Англии.

22 апреля Зинченко помог своей команде одержать выездную победу над "Астон Виллой" в 32-м туре английской Премьер-лиги со счетом 2:1, благодаря чему "Манчестер Сити" приблизился к чемпионству.