Зинченко стал лучшим и помог "Манчестер Сити" приблизиться к чемпионству в Англии

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко помог своей команде одержать выездную победу над "Астон Виллой" в 32-м туре английской Премьер-лиги со счетом 2:1.

Поединок начался крайне неудачно для подопечных Пепа Гвардиолы. Уже на первой минуте хозяева провели стремительную атаку, которая закончилась пасом в центр штрафной площади, где Джон МакГинн опередил нашего соотечественника и пробил мимо голкипера.

"Горожане" тут же включились в игру и перевернули ее ход еще до перерыва. Сначала свой момент реализовал Фил Фоден, а затем Родри замкнул фланговый навес Бернарду Силвы, словив ошибку вратаря "Астон Виллы" на выходе.

В концовке первого тайма "Манчестер Сити" остался в меньшинстве после удаления Джон Стоунза, но хозяевам не удалось извлечь из этого какую-либо пользу, поскольку вскоре судья уравнял составы.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил Зинченко оценку 6,7, которая стала самой высокой среди основных и запасных защитников "Сити" в этом матче.

Благодаря этой победе подопечные Гвардиолы приблизились к чемпионству в АПЛ. Чтобы гарантировать себе титул, "горожанам" нужно набрать 8 очков в оставшихся пяти поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко похвалили за хорошую игру в матче Лиги чемпионов против "Боруссии" Д.