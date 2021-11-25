Зинченко победил Месси: результаты Лиги чемпионов 24 ноября

В Лиге чемпионов в среду, 24 ноября, состоялись заключительные матчи 5-го тура группового этапа. Восемь поединков были сыграны в квартетах А, В, С и D.

Центральной встречей для украинских фанатов стал поединок в Милане, где донецкий "Шахтер" бился за Лигу Европы. К сожалению для всех болельщиков поединок против "Интера" завершился поражением 0:2. Этот результат досрочно выкинул вице-чемпионов Украины из еврокубков. С учетом поражения "Динамо" накануне, это стало повторением исторического антирекорда нашей страны в Лиге чемпионов.

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Среди других результатов стоит отметить битву грандов в Манчестере, где местный "Сити" обыграл команду миллионеров из Парижа (2:1). Украинец Зинченко отыграл 54 минуты, а Месси снова не смог забить за ПСЖ.

"Бешикташ" Турция – "Аякс" Нидерланды 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 22, пенальти Геззаль, 1:1 – 54 Аллер, 1:2 – 69 Аллер.

Бешикташ – Гюнок, Розье, Вида, Монтеро (Уйсал, 81), Мераш, Геззаль (Батшуайи, 67), Тейшейра (Боздоган, 59), Нкуду, Пьянич (Учан, 81), Топал (Хатчинсон, 81), Ларин.

Аякс – Онана, Мазрауи (Тимбер, 72), Схюрс (Ренсх, 77), Мартинес, Тальяфико (Блинд, 77), Нерес, Бергейс (Тайлор, 83), Дарами (Аллер, 46), Классен, Гравенберх, Тадич.

Предупреждения: Аллер (85), Ларин (88).

"Интер" Италия – "Шахтер" Украина 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 61 Джеко, 2:0 – 67 Джеко.

Интер – Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, Бастони, Дармиан (Д`Амброзио, 79), Барелла (Видаль, 78), Брозович, Чалханоглу (Сенси, 86), Перишич (Димарко, 86), Мартинес (Корреа, 68), Джеко.

Шахтер – Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Тете (Марлос, 80), Педриньо (Бондаренко, 73), Соломон, Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 46), Фернандо Педро (Мудрик, 80).

Предупреждение: Витао (49).

"Атлетико" Испания – "Милан" Италия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 87 Жуниор Мессиас.

Атлетико – Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Лоди, 64), Льоренте, Карраско, Коке, де Пауль (Врсалько, 77), Лемар (Корреа, 64), Суарес (Матеус Кунья, 77), Гризманн (Кондогбиа, 81).

Милан – Тэтэрушану, Калулу (Флоренци, 65), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Крунич (Жуниор Мессиас, 65), Кессиэ, Салемакерс, Тонали (Бакайоко, 65), Жиру (Ибрагимович, 66), Браим Диас (Беннасер, 78).

Предупреждения: Жиру (27), Льоренте (60), Бакайоко (67), Эрнандес (90).

"Шериф" Молдова – "Реал Мадрид" Испания 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 30 Алаба, 0:2 – 45 Кроос, 0:3 – 55 Бензема.

Шериф – Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 60), Тилль, Бруно (Джульен, 59), Аддо, Траоре (Кожокару, 81), Кастаньеда (Янсане, 60).

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль (Васкес, 64), Алаба (Начо, 64), Милитао, Менди (Марсело, 60), Модрич, Кроос, Каземиро (Антонио Бланко, 84), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 84).

Предупреждения: Менди (3), Фернандо (28).

"Спортинг" Португалия – "Боруссия" Д Германия 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 30 Педру Гонсалвеш, 2:0 – 39 Педру Гонсалвеш, 3:0 – 81 Порро, 3:1 – 90 Мален.

Спортинг – Адан, Порро (Угарте, 88), Коатес, Феддаль, Инасиу, Матеус Рейс (Эшгайю, 67), Сарабия (Нуну Сантуш, 68), Пальинья, Педру Гонсалвеш (Назинью, 88), Матеуш Нунеш, Паулинью (Тиагу Томаш, 82).

Боруссия Д – Кобель, Менье, Аканджи, Понграчич (Тиггес, 67), Шульц (Джан, 46), Витцель (Дауд, 66), Брандт, Рейньер (Загаду, 67), Беллингем, Ройс, Мален.

Предупреждения: Пальинья (55), Коатес (58), Загаду (74), Адан (90).

Удаление: Джан (74).

"Ливерпуль" Англия – "Порту" Португалия 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 52 Тиаго Алькантара, 2:0 – 70 Салах.

Ливерпуль – Алиссон, Уильямс, Матип, Конате, Цимикас (Робертсон, 64), Тиаго Алькантара (Хендерсон, 63), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82), Мортон, Салах (Фабиньо, 71), Минамино, Мане (Ориги, 72).

Порту – Диогу Кошта, Пепе (Фабиу Кардозу, 25), Мбемба, Сануси, Отавио, Сержиу Оливейра (Витинья, 64), Урибе (Груйич, 78), Жоау Мариу, Тареми (Франсишку Консейсау, 64), Эванилсон (Тони Мартинес, 77), Диас.

Предупреждения: Конате (29), Урибе (40), Мбемба (75), Милнер (88).

"Брюгге" Бельгия – "РБ Лейпциг" Германия 0:5 (0:4, 0:1)

Голы: 0:1 – 12 Нкунку, 0:2 – 17, пенальти Форсберг, 0:3 – 26 Андре Силва, 0:4 – 45 Форсберг, 0:5 – 90 Нкунку.

Брюгге – Миньоле, ван дер Бремпт (Мехеле, 60), Мата, Хендри, Нсоки (Рикка, 46), Соуа (Искьердо, 82), Ванакен, Баланта, де Кетеларе (Уэсли, 82), Дост (Ритс, 46), Ланг.

РБ Лейпциг – Жозеп Мартинес, Мукиеле, Клостерманн (Хенрихс, 62), Гвардиол (Бонна, 80), Анхелиньо, Лаймер (Мориба, 62), Форсберг, Кампль, Нкунку, Андре Силва, Бробби (Новоа, 66).

Предупреждения: Ланг (63), Баланта (85), Мориба (86), Уэсли (86).

"Манчестер Сити" Англия – ПСЖ Франция 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: 0:1 – 50 Мбаппе, 1:1 – 63 Стерлинг, 2:1 – 76 Габриэл Жезус.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Зинченко (Габриэл Жезус, 54), Родри, Бернарду Силва, Стерлинг, Марез.

ПСЖ – Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Керер, 67), Эррера (Данилу Перейра, 61), Гуйе (Ди Мария, 67), Паредес, Месси, Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Родри (55), Жоау Канселу (80), Габриэл Жезус (90).