"Шахтер" и "Динамо" повторили исторический антирекорд Украины в Лиге чемпионов

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", синхронно проиграв в 5-м туре Лиги чемпионов, досрочно заняли последние места в группах и не смогли выйти в плей-офф ЛЧ или Лиги Европы. Этот результат стал повторением худшего выступления украинских команд в истории выступлений в групповом этапе Лиги чемпионов.

До этого подобное случилось в сезоне 2007/08. Тогда "горняки" до последнего тура имели шансы пройти дальше, но проиграли на "Донбасс Арене" "Бенфике" и завершили выступление с 6 очками. В группе также были "Милан" (выигравший группу) и "Селтик" (занявший второе место).

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"Динамо" в компании "Манчестер Юнайтед" (16 очков), "Ромы" (11) и "Спортинга" (7) не смогло набрать ни одного очка.

Кроме того, четвертый сезон подряд ни одна украинская команда не будет представлена в плей-офф ЛЧ. Последний раз это удавалось "Шахтеру" в сезоне 2017/18.

Также, впервые с сезона 2007/08 украинских команд не будет в плей-офф Лиги Европы. В этом сезоне в квалификации ЛЕ играла "Заря", но она вылетела в Лигу конференций.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" встречался в Милане с "Интером" и уступил со счетом 0:2.

Днем ранее киевское "Динамо" на заснеженном "Олимпийском" проиграло мюнхенской "Баварии" (1:2)

В этой встрече Денис Гармаш забил первый гол "бело-синих" в сезоне ЛЧ.